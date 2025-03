Stand: 09.03.2025 13:56 Uhr Greifswald: Vandalismus in der Theaterwerft

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist in der Nacht zu Samstag die Theaterwerft verwüstet worden. Der oder die Täter haben sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich gewütet. Dabei sind die Licht- und Tonanlage, aber auch mehrere Gitarren zerstört worden, heißt es vom Gründer des Theaters, Jens Hasselmann. Es soll auch eine versuchte Brandstiftung gegeben haben. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Zehntausend Euro. Momentan ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Die Polizei sucht Zeugen. Bereits Anfang Februar wurde die Internetseite der Theaterwerft und abgeschaltet. Auch Banner des Theaters wurden in den vergangenen Wochen beschmiert. Hasselmann vermutet einen Zusammenhang. Momentan setzt das Team alles daran, dass die Vorstellungen in der kommenden Woche laufen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.03.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald