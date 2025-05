Stand: 15.05.2025 06:43 Uhr Streit mit "Knüppel" und Pfefferspray: Großeinsatz in Schwerin

In Schwerin ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Streit im Stadtteil Mueßer Holz eskaliert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind zunächst drei Männer gegen 22.45 Uhr aneinandergeraten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen weiteren Verlauf ein 27-Jähriger ein Fahrzeug mit einer Art Knüppel beschädigte. Er versprühte außerdem Pfefferspray. Mehrere Personen - darunter auch Unbeteiligte - erlitten dadurch Augenreizungen, so die Polizei weiter. Diese wurden vor Ort durch Rettungssanitäter begutachtet. Die Lage war unübersichtlich, deshalb rückte die Polizei mit mehreren Funkstreifenwagen aus. Es waren mehrere Einsatzkräfte der Landespolizei, der Kriminalpolizei und auch Bundespolizisten im Einsatz. Ein Tatverdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Die genauen Hintergründe des Streits sind laut Polizei noch unklar.

