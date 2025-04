Stand: 16.04.2025 06:53 Uhr Greifswald: Mit dem Greif-Express in die Osterfeiertage

Der Greif-Express startet pünktlich zu Ostern in die neue Saison. Die touristische Bahn fährt ab Donnerstag täglich durch die Greifswalder Innenstadt (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Touren beginnen jeweils um 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30 und 15:30 Uhr und dauern etwa 45 Minuten. Während der Fahrt macht die Bimmelbahn an einigen Sehenswürdigkeiten Halt. Die Touren starten direkt vor dem Rathaus. Deshalb gilt dort für Autofahrer ab dem 17. April ein Halte- und Parkverbot in dem gekennzeichneten Bereich. Das betrifft auch Autofahrer mit Ausnahmegenehmigung. Nach Angaben der Stadt werden Fahrzeuge notfalls abgeschleppt, da der Betrieb der Bahn ansonsten nicht gewährleistet werden kann.

