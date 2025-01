Stand: 13.01.2025 07:21 Uhr Greifswald: 30.000 Euro Schaden durch Brand einer Doppelgarage

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Sonntagabend eine Doppelgarage gebrannt. Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 18 Uhr in die Mittelstraße gerufen. Die Brandursache ist noch unklar. Durch das Feuer wurde die Garage sowie ein darin befindliches Auto zerstört beziehungsweise stark beschädigt, heißt es von der Polizei. Ein Gutachter soll am Montag die Brandursache klären. Die anliegenden Gebäude wurden evakuiert. Die Bewohner konnten kurze Zeit später aber wieder zurück in ihre Häuser. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren fahrlässigen Brandstiftung.

