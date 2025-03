Stand: 02.03.2025 08:00 Uhr "Gluconauten Cup" sammelt Spenden für diabeteskranke Kinder

In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wird heute zum ersten Mal der "Gluconauten Cup" ausgetragen. Zusammen mit dem Verein "Gluconauten" lädt der HFC Greifswald 92 zu diesem Fußball-Turnier in die Sporthalle am Puschkinring. Insgesamt nehmen acht E-Jugend-Teams teil. Vier stellt der HFC selbst, die anderen vier kommen aus Murchin/Rubkow, Karlshagen, Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen). Gespielt wird sechs gegen sechs. Die Mannschaftskader umfassen jeweils zehn Spieler. Auch zwei Diabeteserkrankte treten in einem HFC Team an.

Verein unterstützt und berät Diabeteskranke

Die Einnahmen des Turniers sowie weitere Spenden gehen an die "Gluconauten" – einen Verein aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, der Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 unterstützt und ihnen hilft, den Alltag mit der Krankheit zu bewältigen. Auch Eltern erhalten dort Informationen, zum Beispiel wie sie Hilfe bei Behörden beantragen können. Turnierleiterin und Organisatorin Stefanie Förster hat den Cup ins Leben gerufen. Ihr Neffe, selbst ein Gluconaut, spielt für den HFC Greifswald und nimmt am Turnier teil. Förster möchte den Verein unterstützen und zur Finanzierung zukünftiger Projekte beitragen.

