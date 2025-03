Stand: 02.03.2025 17:00 Uhr Greifswald: Benefizturnier sammelt 4.000 Euro für diabeteskranke Kinder

Beim ersten "Gluconauten Cup" in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag 4.000 Euro für den guten Zweck gesammelt worden. Der HFC Greifswald 92 hat das Fußballturnier zum ersten Mal ausgetragen und Spenden eingenommen. Neben dem Eintrittsgeld gab es auch weitere Spender, die für jedes der 65 geschossenen Tore einen Beitrag gegeben haben. Das Geld bekommen die "Gluconauten" – ein Verein aus Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald), der Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1 unterstützt und ihnen hilft, den Alltag mit der Krankheit zu bewältigen. Auch Eltern erhalten dort Informationen, zum Beispiel wie sie Hilfe bei Behörden beantragen können. "Gluconauten"-Vorsitzende Juliane Koch war bei der Scheckübergabe gerührt, sie habe nicht mit so viel Geld gerechnet. Ein Verwendungszweck steht auch schon fest: Gemeinsam mit den Kindern und Eltern im Verein soll es ein Wochenende zum Erfahrungsaustausch geben. Außerdem ist ein Sommerfest geplant.

