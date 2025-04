Stand: 18.04.2025 09:00 Uhr GFC gewinnt zuhause gegen Altglienicke

Der GFC hat seine Siegesserie im heimischen Volksstadion in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt - vor rund 1.000 Zuschauern. Gegen die VSG Altglienicke haben die Greifswalder Fußballer mit 2:1 gewonnen. Damit sind sie seit sechs Monaten zuhause ungeschlagen. Dabei sah es anfangs erst gar nicht so aus: Bereits nach fünf Minuten konnten die Gäste aus Berlin-Treptow den ersten Treffer erzielen. Die Greifswalder konnten das Spiel erst in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten drehen. Soufian Benyamina traf in der 66. Minute zum 1:1 und in der 84. Minute zum 2:1. Weil die Gäste von der VSG Altglienicke auf der Autobahn im Stau standen, konnte das Spiel erst mit einer Stunde Verzögerung beginnen. Am 25. April spielt der Greifswalder FC in Leipzig gegen die Kicker von 1. FC Lokomotive Leipzig. Das nächste Heimspiel bestreiten die Greifswalder Regionalligisten am 4. Mai - und zwar gegen den FC Eilenburg.

