Stand: 09.10.2024 08:08 Uhr Der Drache ist Geschichte: Grimmen sucht ein neues Wahrzeichen

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns braucht Hilfe bei der Suche nach einem neuen Wahrzeichen für die Stadt. Nachdem Mitte September der große Holzdrache auf der Wiese am Wasserturm abgebaut werden musste, soll an gleicher Stelle nun etwas Neues entstehen. Ein Spielplatz kann an dieser Stelle nicht gebaut werden. Wegen der Nähe zur Straße würde es dafür keine Genehmigung geben, so Jahns. Denkbar wäre etwas mit Bestand. Der ursprünglich mal 15 Tonnen schwere Drache war durch die Witterung und durch die spielenden Kinder so marode geworden, dass er immer mehr in sich zusammenfiel. Ideen für den Platz können im Büro des Bürgermeisters oder per E-Maileingereicht werden.

