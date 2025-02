Stand: 23.02.2025 11:09 Uhr Bugewitz wählt neben Bundestag auch neuen Bürgermeister

In Bugewitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) wird bereits innerhalb eines Jahres ein neuer Bürgermeister gewählt. Zwei Bewerber kandidieren für das Amt. Von der "Wählergruppe Gemeinde Bugewitz" stellt sich der Physiker Horst-Peter Neitzke der Wahl. Von der "Wählergruppe am Mühlengraben" kandidiert der Zimmerermeister Lutz Lehmann. Die Wahl ist nötig, da der im vergangenen Juni der mit knapp 55 Prozent der Stimmen gewählte Bürgermeister, Michael Luplow, im Oktober zurückgetreten war. Er kritisierte damals die seit Jahren existierende Spaltung in der Gemeinde, die weit über Meinungsverschiedenheiten hinausgeht. In dieser Atmosphäre sei es ihm unmöglich gewesen, die Gemeinde erfolgreich zu führen. In Bugewitz sind rund 200 Menschen wahlberechtigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 23.02.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald