Stand: 16.07.2024 08:09 Uhr Projekt "Schule machen": Studierende übernehmen Schule "Am Bodden"

An der Schule "Am Bodden" in Neuenkirchen (Vorpommern-Greifswald) hat wieder das Projekt "Schule machen" begonnen. In der letzten Woche vor den Ferien übernehmen Lehramtsstudentinnen und -studenten der Universität Greifswald für drei Tage das Kommando. Sie leiten den Unterricht und probieren innovative Unterrichtsmethoden aus, wie zum Beispiel forschendes Lernen, Lernbüros und Lernlandkarten. Ziel ist es, zukünftigen Lehrkräften schon ab dem zweiten Semester erste eigenen Praxiserfahrungen zu ermöglichen. Studierende verschiedener Fachrichtungen kommen zusammen und lernen voneinander, erklärt eine Sprecherin der Universität. Das Projekt "Schule machen" wird vom Lehrstuhl für Schulpädagogik unter Leitung von Dr. Sabine Schweder organisiert. Es wird zum achten Mal durchgeführt und ist nach Angaben der Universität einzigartig in Deutschland, weil es eine ganze Schule mit allen Klassen übernimmt.

