Stand: 18.12.2024 14:52 Uhr Greifswald: Cheplapharm erzielt erneut Milliardenumsatz

Das Greifswalder Unternehmen Cheplapharm (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist weiterhin auf Wachstumskurs. Bis zum Ende des Geschäftsjahres wird es erneut mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt haben. Das Geschäftsmodell der Firma beruht darauf, etablierte Medikamente der forschenden Pharmaindustrie zu übernehmen und weiter zu vertreiben. Im vergangenen Jahr hat Cheplapharm drei Präparate zugekauft. Kürzlich bekam der Familienbetrieb einen der renommiertesten Unternehmerpreise weltweit - den "EY Entrepreneur of the Year“. Firmengründer Sebastian Braun ist der erste Preisträger aus den ostdeutschen Bundesländern seit zehn Jahren. Auf seinem Betriebsgelände in Greifswald hat die Firma im März ein neues Gebäude mit 200 Arbeitsplätzen errichtet. Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Jahr um mehr als 100 auf 790 gestiegen. Damit gehört Cheplapharm zu den größten Arbeitgebern in der Region.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald