Stand: 05.12.2024 07:24 Uhr Anklam: Metallkugeln beschädigen Fenster und Autos

Die Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen in den vergangenen Tagen im Raum Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Demnach wurde offenbar auf mehrere Autos und eine Bäckerei am Markt geschossen. Insgesamt haben die Beamten seit Ende November sechs Anzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang aus. Sie ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. In zwei der sechs Fälle, in denen auf fahrende Autos geschossen wurde, wird zudem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr geprüft. An den Tatorten konnten Einschusslöcher sowie teilweise kleine Metallkugeln festgestellt werden. Die Projektile könnten aus einer Luftdruckwaffe abgefeuert worden sein, so ein Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam zu wenden. Die Telefonnummer lautet 03971 250-0.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.12.2024 | 09:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald