Stand: 19.12.2024 07:20 Uhr Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Linstow

An der Auffahrt zur Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) sind am Mittwochabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei ein 8-jähriges Kind und ein 41-jähriger Mann leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 204 sowie die A19-Auffahrt in Richtung Rostock waren für eineinhalb Stunden für Aufräumarbeiten gesperrt.

