Stand: 04.04.2025 07:27 Uhr Region Rostock aktiv in der Nacht der Bibliotheken

In vielen Bibliotheken in der Hansestadt und im Landkreis Rostock gibt es am Freitag Aktionen zur bundesweiten Nacht der Bibliotheken. In der Stadtbibliothek Schwaan ist Wissenschaftsjournalist Joachim Hecker von der Sendung mit der Maus zu Gast, um seine Experimentiershow zu präsentieren. Die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow lädt zur sogenannten Bibliothekskneipe ein. Neben Musik am Theremin, einem elektronischen Instrument, setzt das Haus auch auf einen Adlerflug, den Gäste selbst mit einer Virtual-Reality-Brille erleben können. Die Stadtbibliothek in Krakow am See zeigt, was steile Hechte und singende Barsche mit lustigen Kriminalfällen aus Mecklenburg-Vorpommern zu tun haben. Außerdem laden die Leseratte, der Leselöwe und der kleine Rabe Socke Kinder zum Übernachten in der Bibliothek ein. Die Stadtbibliothek Kröpelin hat eine Gaming Night organisiert und in Tessin können sich Bücherfreunde und -freundinnen über schon gelesenen Bücher austauschen und sich Inspiration für neuen Lesestoff holen. Die "Omas for Future" machen in der Universitätsbibliothek Rostock ein Zukunftsquiz Umwelt- und Klimafragen. Dort können Interessierte auch ihre Handschrift diagnostizieren lassen. Die Rostocker Zentralbibliothek verwandelt sich in eine Spielhölle. Dort können Besucherinnen und Besucher ein noch unveröffentlichtes Kartenspiel der Medienwerkstatt austesten. Die Nacht der Bibliotheken findet deutschlandweit zum ersten Mal statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock