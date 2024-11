Stand: 21.11.2024 09:01 Uhr Zwei Kilogramm Kokain: Festnahmen im Rostocker Überseehafen

Mehr als zwei Kilogramm Kokain hatten zwei Männer dabei, die am Montagmittag am Überseehafen in Rostock festgenommen wurden, das gab die Bundespolizei bekannt. Die beiden Männer kamen in Rostock mit einer Fähre aus Dänemark an. Aufgefallen waren die 23 und 28 Jahre alten Männer, weil bei ihrer Einreise etwas mit ihren Pässen nicht stimmte. Daraufhin wurden die beiden Verdächtigen und ihr Gepäck durchsucht - die Beamten fanden mehr als 2,34 Kilogramm Kokain sowie geringe Mengen Haschisch. Die Männer wurden festgenommen und befinden sich mittlerweile aufgrund von Haftbefehlen des Amtsgerichts Rostock in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt Hamburg ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Rostock.

