Wasserspringerclub Rostock feiert 25-jähriges Jubiläum

Vor genau 25 Jahren, am 22. Dezember 1999, wurde der Wasserspringerclub (WSC) Rostock gegründet. Der Verein aus der Wasserspringer-Abteilung des damaligen SC Empor Rostock hervorgegangen. Erster Vorsitzender war damals Andreas Kriehn, der jetzt nach 25 Jahren aus Altersgründen den Staffelstab weitergegeben hat. Annette Rösler ist Anfang Dezember zur neuen WSC-Vorsitzenden gewählt worden. Rostock ist Bundesstützpunkt im Wasserspringen, die Sportlerinnen und Sportler des Vereins haben zahlreiche Medaillen bei nationalen und internationalen Wettkämpfen gewonnen - zuletzt wurde Finn Awe Junioren-Doppel-Weltmeister. Doch die erfolgreiche Arbeit ist in Gefahr, denn ab Juli kommenden Jahres soll in der Neptunschwimmhalle, der Heimstätte des Vereins, die Decke saniert werden, was eine fast einjährige Schließzeit zur Folge hätte. "Das wäre der Todesstoß für den Verein", so Kriehn. Die WSC-Verantwortlichen wollen daher mit der Stadt ins Gespräch kommen und Alternativen suchen.

