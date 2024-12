Stand: 02.12.2024 08:34 Uhr Doppel-Gold: Rostocker Wasserspringer gewinnt zweimal bei WM

Der Rostocker Wasserspringer Finn Awe hat bei den Junioren-Weltmeisterschaften seine zweite Gold-Medaille gewonnen. In Rio de Janeiro (Brasilien) holte der 15-Jährige am Sonntag auch den Titel vom Ein-Meter-Brett, vor seinem deutschen Teamkollegen Louis Aaron Förster (SC DHfK Leipzig). Zwei Tage zuvor stand der B-Junior vom Wasserspringerclub Rostock bereits nach dem Einzelspringen aus drei Metern Höhe auf dem obersten Podest. Awe darf sich nun Doppel-Weltmeister nennen - der größte Erfolg in seiner noch jungen Karriere.

Deutsche Wasserspringer gewinnen sieben Medaillen

Für den Deutschen Schwimm-Verband endeten die Junioren-Weltmeisterschaften mit sieben Medaillen – zweimal Gold, einmal Silber und viermal Bronze. Großen Anteil daran hatten die Rostocker Teilnehmer. Die 15-jährigen Aliana Reihs und Zoé Schneider holten den dritten Platz im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett. Auch ihre Teamkollegen Ole Rösler und Iven Prenzyna gewannen Bronze im Synchronspringen vom Turm.

