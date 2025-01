Stand: 15.01.2025 16:30 Uhr Warnemünder Turmleuchten wird am 1. März nachgeholt

Für das 25. Warnemünder Turmleuchten haben die Veranstalter einen Nachholtermin gefunden. Am 1. März soll das Event unter dem Motto "Magische Momente" nachgeholt werden. Aufgrund des Wetters musste das Turmleuchten am Neujahrstag abgesagt werden. "Wir freuen uns, dass wir in Abstimmung mit allen Beteiligten so schnell einen Termin finden konnten“, so Veranstalterin Martina Hildebrandt. Innerhalb von zwei Wochen waren sich die knapp 200 Mitwirkenden einig. Los geht es in Warnemünde um 15 Uhr. Rostocks ehemaliger Kurdirektor Dr. Lutz Grüder wird um 19 Uhr den Buzzer für den Start der Inszenierung drücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock