Stand: 20.01.2025 16:21 Uhr Unfall auf A19 bei Rostock wegen Überladung?

Auf der Autobahn 19 in der Nähe der Abfahrt Rostock-Ost ist am Montagvormittag ein Auto mit einem Anhänger, auf dem ein weiteres Auto transportiert wurde, von der Fahrbahn abgekommen. Das Gespann überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer konnten das Zugfahrzeug jedoch unverletzt verlassen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 11.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Rostock-Ost in Fahrtrichtung Berlin. Neben der Autobahnpolizei eilte auch die Rostocker Berufsfeuerwehr zur Unfallstelle. Fahrzeuge der Autobahnmeisterei sicherten die Einsatzstelle ab. Die Beamten haben die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. Laut Polizei war das Auto nicht dazu ausgelegt, eine so schwere Ladung zu ziehen. Diese Überladung könnte unter anderem zu dem Unfall geführt haben, heißt es. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 12.000 Euro.

