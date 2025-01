Stand: 20.01.2025 06:43 Uhr Unfälle am Sonntag in Vorpommern mit drei Schwerverletzten

Bei einem Unfall in Klausdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) hatte ein 61-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen 64-jährigen Radfahrer übersehen. Dieser wurde beim Aufprall auf die Motorhaube durch die Scherben der Windschutzscheibe schwer verletzt. Die 19-Beifahrerin im Wagen erlitt einen Schock. Alle drei kamen ins Krankenhaus. In Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 79-Jähriger in der Anklamer Straße auf Höhe eines Autohauses schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Senior die Straße überquert und dabei ein herannahendes Auto übersehen. Er kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum. Die Straße war für die Bergung rund zwei Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde die DEKRA zur Untersuchung des Unfallhergangs hinzugezogen. Gegen den 53-Jährigen beteiligten Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Auf der Bundesstraße B109 zwischen Greifswald und Diedrichshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine 25-Jährige schwer verletzt worden. Sie hatte ein vor ihr abbiegendes Auto übersehen und war beim plötzlichen Bremsen zuerst gegen die Leitplanke, dann gegen das Auto vor ihr gefahren. Ihr vierjähriges Kind blieb den Angaben zufolge unverletzt. Alle Verletzten kamen in Klinikum nach Greifswald. Bei allen drei Unfällen entstand ein Gesamtschaden von circa 40.000 Euro.

