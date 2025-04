Stand: 07.04.2025 18:22 Uhr Sportanlage "Rote Erde" in Rostock wird saniert

Am Montag haben offiziell die Bauarbeiten an der Sportanlage "Rote Erde" im Hansaviertel Rostock begonnen. Es wird ein neues Vereinsgebäude errichtet, zudem wird eines der Fußballfelder zum Kunstrasenplatz umgebaut. Es ist das einzige Fußballgelände für den Vereinssport im Stadtzentrum und somit eine wichtige Anlaufstelle für Sportlerinnen und Sportler im Stadtteil, heißt es von der Stadtverwaltung. Hauptsächlich genutzt wird das Areal von der "Sportgemeinschaft Motor Neptun" und dem "Internationalen FC". Nach Angaben der Stadt schränken die deutlichen Abnutzungsspuren und eine defekte Drainage den Spielbetrieb bisher ein. Finanziert wird das Bauprojekt durch eine Sonderbedarfszuweisung des Innenministeriums des Landes in Höhe von 1 Millionen Euro. Insgesamt werden die Sanierungsmaßnahmen 1,4 Millionen Euro kosten. Der Vorsitzende der Motor Neptun Rostock e.V. bedankte sich beim ersten Spatenstich für die großzügige Unterstützung des Projekts.

