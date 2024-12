Stand: 14.12.2024 09:55 Uhr Speedway-EM 2025 wieder in Güstrow

Die Speedway-Europameisterschaft gastiert im kommenden Jahr erneut in Güstrow (Landkreis Rostock). Die zweite Runde der Finalserie wird am 26. Juli im Speedway-Stadion der Barlach-Stadt ausgetragen. Das haben die Veranstalter am Freitag mitgeteilt. Güstrow ist damit bereits zum zehnten Mal Schauplatz im Kampf um die kontinentale Krone. Insgesamt gibt es neun Veranstaltungen im Rahmen der Speedway-Europameisterschaft: mehrere Qualifikationsrennen, eine sogenannte Challenge am 31. Mai in Stralsund und anschließend vier Finalserien. Für das Rennen in Güstrow hat der Kartenvorverkauf bereits begonnen. Bis Jahresende wird ein Rabatt angeboten, so die Veranstalter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 14.12.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock