Stand: 18.09.2024 16:27 Uhr Seehafen Rostock: Bundespolizei stoppt mutmaßlichen Schleuser

Im Rostocker Überseehafen ist ein mutmaßlicher Schleuser gestoppt worden. Nach Angaben der Bundespolizei war das Auto des 31-jährigen Fahrers am Dienstag am Fährcenter bei einer Kontrolle angehalten worden. Der Mann wollte auf die Fähre Richtung Schweden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich die drei vietnamesischen Mitreisenden unerlaubt in Deutschland aufhielten. Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat gegen sie ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalts eingeleitet. Gegen den 31-jährige Schweden wird wegen des Verdachts der Schleusung ermittelt.

