Stand: 06.12.2024 07:44 Uhr Schicksal der "Villa Baltic" in Kühlungsborn weiterhin ungewiss

Am Donnerstagabend sollte die Stadtvertretung von Kühlungsborn über ein Gesamtpaket zur Sanierung des Gebäudes und den Verkauf des benachbarten Grundstücks an die Inhaber der "Villa Baltic" Investor entscheiden.Die AFD hatte beantragt, die Entscheidungen von der Tagesordnung zu nehmen, was dann mit 10 zu 9 Stimmen auch erfolgte. Damit stehen die Investoren, welche die denkmalgeschützte Villa vor fünf Jahren erworben hatten, weiter ohne eine Lösung da. Sie wollen das Nachbargrundstück erwerben und darauf ein Hotel errichten, um mit dessen Betrieb die hohen Kosten der Denkmalsanierung zu refinanzieren.

Innenministerium droht mit Rückzahlung von Fördermitteln

Noch im Oktober gab es dazu Einvernehmen zwischen dem Land als Fördermittelgeber, Kühlungsborn als Grundstückseigentümer und den Eigentümern. Auf der Sitzung warnte eine Vertreterin des Innenministeriums die Stadtvertreter, dass ohne deren Zustimmung und damit der ausbleibenden Sanierung der Villa die gesamte städtebauliche Förderung des Areals in bester Lage entfallen könnte. Bereits gezahlte Mittel von derzeit rund 150.000 Euro würden dann von der Stadt zurückgefordert. Noch ist unklar, wann eine endgültige Entscheidung fällt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock