Stand: 29.12.2024 07:33 Uhr Scheune bei Gutow vermutlich wegen Böllern abgebrannt

In Gutow (Landkreis Rostock) ist am Sonnabend eine Scheune abgebrannt. Vermutlich hatten zwei Kinder in der Nähe des Gebäudes Feuerwerkskörper gezündet. Wie die Polizei mitteilte, sollen dabei Funken trockenes Stroh in Brand gesetzt haben. In der etwa 50 Meter langen und 20 Meter breiten Scheune lagerten etwa 500 Strohballen. Aufgrund der Größe des Feuers entschied sich die Feuerwehr, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Freiwillige Wehren aus Gutow, Carnow und Güstrow waren im Einsatz. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten stellte die Polizei in der Nähe der Scheune zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren fest, die vor Ort mit Feuerwerkskörpern hantiert haben sollen.

