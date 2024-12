Stand: 30.12.2024 16:50 Uhr Feuerwerk in der Region Rostock: Diese Regeln gelten

Der Landkreis Rostock und die Hansestadt haben auch dieses Jahr eine Verfügung zum Umgang mit Feuerwerk erlassen. Unter anderem dürfen an Silvester keine Böller in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gezündet werden. Außerdem ist es verboten, Raketen oder ähnliche Feuerwerkskörper, die mehrere hundert Meter fliegen, in der Nähe von stroh- und reetgedeckten Gebäuden zu zünden. Es gilt ein Sicherheitsabstand von 200 Metern. So soll verhindert werden, dass Menschen oder Häuser zu Schaden kommen. Verstöße sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Einsatzkräfte bitten um respektvollen Umgang

Die Feuerwehr Rostock richtet anlässlich der bevorstehenden Silvesternacht einen dringenden Appell an die Bevölkerung: In diesem wird unter anderem darum gebeten, Einsatzkräfte mit Respekt zu behandeln. Die Silvesternacht sei erfahrungsgemäß von vielen Einsätzen geprägt, heißt es von der Feuerwehr. Insbesondere Feuerwerkskörper führen regelmäßig zu Bränden, Verletzungen und einer Vielzahl vermeidbarer Einsätze.

