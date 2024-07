Stand: 21.07.2024 10:43 Uhr Rufbus ab Montag für den gesamten Landkreis Rostock

Rufbusse sollen auch in den kleinsten Dörfern des Landkreises Rostock das Auto zumindest teilweise ersetzen. "Egal ob vormittags zum Arzt, nachmittags zum Sport oder abends ins Kino, rubi ist da, wenn man ihn braucht und verschafft einem die nötige Mobilität, auch wenn kein Linienbus mehr fährt,“ sagt rebus Geschäftsführer Thomas Nienkerk dazu. Mit Hilfe einer Förderung in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro vom Land konnten 15 neue Busse angeschafft und 30 Fahrerinnen und Fahrer neu eingestellt werden. Jetzt kann der Bus von Montag bis Freitag zwischen 5 und 22 Uhr sowie Sonnabend/Sonntag/Feiertag zwischen 8 und 18 Uhr genutzt werden. Sowohl per Telefon als auch über eine App können Nutzerinnen und Nutzer ihn bestellen.

