Rufbus "rubi" ab sofort im gesamten Landkreis Rostock im Einsatz Stand: 22.07.2024 06:21 Uhr Rufbus "rubi" ist ab sofort im gesamten Landkreis Rostock unterwegs. Mithilfe einer Förderung von knapp 1,4 Millionen Euro vom Land konnten 15 neue Busse angeschafft und 30 Fahrerinnen und Fahrer neu eingestellt werden.

Seit 2021 fahren die Rufbusse mit dem Eichhörnchen "rubi" schon in den Ämtern Mecklenburgische Schweiz, Gnoien, Tessin und der Stadt Teterow. Im Mai 2022 kam die Region Krakow am See dazu. Mithilfe einer Förderung in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro vom Land konnten nun 15 neue Busse angeschafft und 30 Fahrerinnen und Fahrer neu eingestellt werden, um ab sofort den gesamten Landkreis Rostock abzudecken.

Meyer: Rufbusse erreichen auch die kleinsten Dörfer des Landes

Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) übergab am vergangenen Donnerstag dem Landrat des Landkreises Rostock, Sebastian Constien (SPD), und dem rebus Geschäftsführer Thomas Nienkerk den offiziellen Förderbescheid. "Wir schaffen im Rahmen der Mobilitätsoffensive ein Landesmobilitätsnetz mit flächendeckenden schnellen vertakteten Bahn- und Busangeboten sowie Rufbussen, die auch die kleinsten Dörfer des Landes erreichen. So entstehen die Grundlagen, um für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern einen nachhaltigen Umstieg auf klimafreundliche öffentliche Verkehrssysteme in den Städten, aber insbesondere auch in den ländlichen Räumen einzuleiten", sagte Meyer.

Rufbus per Telefon oder App bestellen

Mit Beginn der Sommerferien können nun alle Menschen im Landkreis Rostock dieses Angebot nutzen. "Egal ob vormittags zum Arzt, nachmittags zum Sport oder abends ins Kino, rubi ist da, wenn man ihn braucht und verschafft einem die nötige Mobilität, auch wenn kein Linienbus mehr fährt", sagte rebus Geschäftsführer Thomas Nienkerk dazu.

Der Rufbus kann von Montag bis Freitag zwischen 5 und 22 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag zwischen 8 und 18 Uhr genutzt werden. Dabei folgt er keinem Fahrplan, sondern kann per Telefon oder über die App bestellt werden. Die Abfahrtszeit und Haltestelle kann von den Nutzerinnen und Nutzern ausgewählt werden. Rufbus "rubi" bringt sie dann entweder zur nächsten verfügbaren Linienverbindung oder direkt an ein Ziel innerhalb der Rufbus-Region.

