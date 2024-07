Stand: 16.07.2024 10:21 Uhr Mobilitätsoffensive in Vorpommern-Rügen: Mehr Busse und Bahnen?

Wie wird die Mobilitätsoffensive mit Bahnen und Bussen im Landkreis Vorpommern-Rügen umgesetzt? Damit befassen sich Experten auf einer Podiumsdiskussion am Dienstagnachmittag im Stralsunder Rathaus (Landkreis Vorpommern-Rügen). Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) beklagt bereits seit längerer Zeit den Nachholbedarf bei Bussen und Bahnen in Mecklenburg-Vorpommern. Hauptkritikpunkte sind das ausgedünnte Linienangebot und, dass es keinen landesweiten Tarifverbund, keine einheitliche Vertriebslandschaft und wenig Marketingaktivitäten gibt.

In Mecklenburg-Vorpommern sind die meisten Menschen im Alltag mit dem Auto unterwegs. Der Öffentliche Personennahverkehr mache nur einen Anteil von fünf bis sieben Prozent der Alltagsmobilität aus, so ein Sprecher des VCD. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte deshalb im März 2023 eine Mobilitätsoffensive angekündigt. Fahrpläne und Strecken der Verkehrsverbünde im Land sollten weiter aufeinander abgestimmt werden. Auch das Rufbussystem sollte ausgebaut werden. In der Podiumsdiskussion im Stralsunder Rathaus soll es unter anderem auch darum gehen, wie sich die Einführung des Deutschlandtickets auf die Nutzung von Bus und Bahn ausgewirkt hat.

