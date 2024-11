Stand: 21.11.2024 17:44 Uhr Rostocks traditioneller Weihnachtsmarkt an neuem Ort

Am Montag startet der Rostocker Weihnachtsmarkt. Besucher müssen sich auf einen neuen Standort für den Weihnachtsrummel einstellen: Die großen Fahrgeschäfte sind aufgrund des Neubaus des Volkstheaters am Bussebart nun vor das Kröpeliner Tor gezogen. Trotz der veränderten Platzverhältnisse werden 38 Fahrgeschäfte und 49 Händlerbuden vertreten sein. Das sind 15 weniger als im Vorjahr, wie Veranstalterin Inga Knospe von der Rostocker Großmarkt GmbH mitteilte. Am Montagnachmittag fahren der Weihnachtsmann und die Märchentante durch die Innenstadt und zünden die Weihnachtslichter an. Der Weihnachtsmarkt bleibt bis zum 22. Dezember geöffnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock