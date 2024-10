Rostock: Diskussion um Ausweichfläche für den Weihnachtsmarkt Stand: 01.10.2024 17:54 Uhr Wegen einer Baustelle müssen in diesem Jahr einige Fahrgeschäfte des Rostocker Weihnachtsmarktes auf eine Grünfläche vor dem Kröpeliner Tor umziehen. Umweltschützer haben deswegen zu einer Mahnwache aufgerufen.

Die bisherigen Stellplätze am Bussebart fallen weg, weil sich dort die Baustelle für den Neubau des Volkstheaters befindet. Die Rostocker Stadtverwaltung hat einigen Schaustellerinnen und Schaustellern deshalb eine alternative Fläche vor dem Kröpeliner Tor Center (KTC) und der Straße "Beim Grünen Tor" zur Verfügung gestellt. Die Grünfläche vor dem Kröpeliner Tor soll dafür teilweise mit Schotter aufgefüllt werden, außerdem müssten drei Bäume gefällt werden.

BUND: Biodiversität leidet

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist mit dieser Lösung nicht zufrieden und hat am Dienstag zu einer Mahnwache aufgerufen. Die Mitglieder kritisieren, dass durch den Schotter, der auf der Grünfläche aufgetragen und verdichtet werden muss, Insekten sterben würden und die Biodiversität leide.

Warum sieht die Stadt die Ausweichfläche als optimale Lösung?

Laut Stadtverwaltung haben Fachämter gemeinsam mit dem Ortsbeirat Stadtmitte und politischen Vertreterinnen und Vertretern seit 2023 verschiedene Alternativen geprüft. Dabei wurden Standorte in der Innenstadt, begutachtet - unter anderem der Jacobikirchplatz, Flächen am Neuen Markt, am Stadthafen und an den Wallanlagen.

Auch wenn der Platz vor dem KTC nur 3.500 Quadratmeter bietet und die Fläche am Bussebart mit rund 12.000 Quadratmetern deutlich größer ist, ging sie als aktuell beste Option aus der Prüfung hervor. Zwar würden nicht alle Fahrgeschäfte Platz finden, aber Rostock könne noch immer den größten Weihnachtsmarkt im Norden präsentieren. Bei der Lösung gehe es darum, dass der Weihnachtsmarkt nicht durch eine Hauptstraße getrennt werde sowie um Sicherheitsaspekte.

Grünfläche soll erhalten bleiben

Auf NDR Anfrage teilte die Stadt mit, dass die Fläche vor dem KTC nur zu 50 Prozent mit Schotter aufgefüllt und verdichtet werden muss, damit ausreichend Standfestigkeit für drei Fahrgeschäfte gewährleistet ist. Außerdem sollen nach dem Rückbau des Weihnachtsmarktes insektenfreundliche Gehölze und Sträucher gepflanzt werden. Nach Fertigstellung des Theaters soll auf der gesamte Platz wieder als Grünfläche mit neuen Bäumen gestaltet werden.

