Rostocker Zoo startet mit Ferienprogramm für Kinder

Ferienkinder dürfen sich täglich über Angebote des Rostocker Zoos freuen. Montags können die Kinder den Zoo mit allen Sinnen erleben. Auf einem Barfußpfad erfühlen sie Naturmaterialien, sie gehen den Gerüchen des Waldes nach und erkunden tierische Details unter dem Mikroskop. Immer dienstags gibt es einen Tierpfleger-Schnupperkurs. Mittwochs stehen die Bienen bei Aktionstagen am Bienenwagen im Mittelpunkt. An den Feriendonnerstagen gibt es einen Nachtwächterrundgang, um zu sehen, welche Tiere erst in den dunklen Stunden aktiv werden. Die tropische Welt des Zoos können die Ferienkinder jeden Freitag im Darwneum entdecken. Das Ferienprogramm geht bis Ende August.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock