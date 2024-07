Stand: 17.07.2024 16:22 Uhr Rostock saniert in Sommerferien Schulen und Sporthallen

Die Stadt Rostock investiert in den kommenden Wochen 1,23 Millionen Euro in die Sanierung von Schulen und Sporthallen. Für insgesamt zwölf Objekte sind in den sechswöchigen Sommerferien Sanierungsarbeiten geplant. Wie der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung mitteilt, sind die Schwerpunkte Fassaden- und Malerarbeiten, der Wechsel von Bodenbelägen sowie die sogenannte Netzentflechtung von Trinkwasser- und Fernwärme-Leitungen.

