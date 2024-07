Sommerferien: Tipps und Angebote für Rostock und den Landkreis Stand: 22.07.2024 14:13 Uhr Die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern haben begonnen. In Rostock sowie in Güstrow, Teterow, Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow und Neubukow (Landkreis Rostock) gibt es viele Angebote für Ferienkinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der Rostocker Zoo bietet jeden Tag ein Ferienprogramm an. Montags können Kinder den Zoo mit allen Sinnen erleben: Auf einem Barfußpfad erfühlen sie Naturmaterialien, gehen den Gerüchen des Waldes nach und erkunden tierische Details unter dem Mikroskop. Immer dienstags gibt es einen Tierpfleger-Schnupperkurs. Mittwochs steht der Bienenwagen im Mittelpunkt. An den Feriendonnerstagen gibt es einen Nachtwächterrundgang, um zu sehen, welche Tiere erst in den dunklen Stunden aktiv werden. Die tropische Welt des Zoos können die Ferienkinder jeden Freitag im Darwineum entdecken. Das Ferienprogramm geht bis Ende August. Am 27. Juli findet außerdem der Landeszootag statt, an dem Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre kostenlos in insgesamt 18 Tierparks des Landes kommen.

Sport in Warnemünde und Kühlungsborn

Bis Mitte September bietet der "AOK Active Beach" in Warnemünde abends kostenlose Yoga- oder Qi Gong Kurse an. Dort ist außerdem Platz für Beach Soccer, Volleyball und weitere Sportarten. Am 27. Juli treten im Rahmen des Festivals "Buntes Meer" in Warnemünde verschiedene Bands im Kurhausgarten auf, dazu gibt es ein Familienfest mit Vorlesepicknick. Sportarten wie Volleyball, Basketball und Skateboardfahren können Interessierte auch im Jugendzentrum Kühlungsborn ausprobieren. Im August bietet Schwimmlehrerin Carmen Brothers außerdem Kurse für Anfänger und Halbschwimmer im Ostseehotel Kühlungsborn an, Fortgeschrittene können mit ihr am Strandzugang 3 trainieren.

Malen und basteln in Bad Doberan

In der Jugendkunstschule des Vereins Kornhaus Bad Doberan können Kinder ab sieben Jahren Holzschiffchen basteln oder Papier schöpfen. Dort gibt es auch Kurse für Keramikkunst, Seidenmalerei, Trommeln und Malen an der Staffelei. Für Sechs- bis Achtjährige wird Tanzimprovisation angeboten, für Kinder ab zehn Jahren Ebru-Malerei. Im IB Jugendclub Bad Doberan können Jugendliche außerdem lernen, wie sie alkoholfreie Cocktails mixen oder Kerzen bemalen können. Darüber hinaus bietet der Jugendclub mehrere Gruppenausflüge an.

Tipps für Teterow, Satow, Neubukow und Hohen Luckow

Donnerstags können Kinder und Jugendliche im Stadtmuseum Teterow während der Ferien die Lebens- und Arbeitswelt vergangener Jahrhunderte kennenlernen. Sie können in frühzeitlichen Trogmühlen Mehl mahlen, Brotfladen backen, töpfern oder mit einem Waschbrett und Seife Wäsche waschen. Die Jugendclubs in Satow und Hohen Luckow bieten Ausflüge unter anderem ins Ozeaneum Stralsund oder in die Trampolinhalle Rostock an. Auch das Heizhaus in Neubukow hat während der Ferien immer nachmittags geöffnet. Dort wird gemeinsam gekocht, gebacken und gegrillt, zusätzlich werden Ausflüge zur Sommerrodelbahn und zum Schwarzlichtminigolf geboten.

