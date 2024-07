Stand: 26.07.2024 15:03 Uhr Rostocker Straßenbahn AG: Abfahrtszeiten und Verspätungen werden wieder angezeigt

Noch immer hat die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) mit den Auswirkungen des Cyber-Angriffs auf ihre Systeme 2023 zu kämpfen. Nun werden auf der Internetseite und in der App die Echtzeitdaten wieder angezeigt: Also zum Beispiel Verspätungen von Bus oder Straßenbahn. Die Anzeigetafeln an den Haltestellen sind aber teilweise noch immer außer Betrieb, so eine Sprecherin. Nach dem Cyber-Angriff müssten Teile ausgetauscht werden. Bis zum Spätsommer sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock