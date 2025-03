Stand: 11.03.2025 08:21 Uhr Rostocker Oval: Planungen laufen, Fertigstellung ungewiß

Am letzten Mittwoch im März kommt die Rostocker Bürgerschaft zu ihrer nächsten turnusmäßigen Sitzung zusammen. Thema dabei: Der aktuelle Stand der Planungen zu allen ehemaligen BUGA-Projekten. In dem neusten Sachstandsbericht für die Bürgerschaftsmitglieder geht es zum Beispiel um die "Warnowbrücke", das Warnowquartier oder der Umbau des Stadthafens. Trotz massiver Planungsverzögerungen und gestiegener Kosten wird in dem Bericht zum Beispiel weiter davon ausgegangen, dass die Radfahrer- und Fußgängerbrücke im Mai 2028 - drei Jahre später als ursprünglich vorgesehen - fertig sein soll. Nach NDR Informationen soll in Expertenkreisen aber bereits jetzt bekannt sein, dass auch dieser Termin nicht zu halten sein wird, weil die Baugenehmigung sich erneut verzögert. Ebenso sorge der gestiegene städtische Finanzierungsanteil für Diskussionen in der Bürgerschaft, hieß es. Aktuelle Kosten: rund 63 Millionen Euro. Knapp die Hälfte soll mit Fördergeld finanziert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock