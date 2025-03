Stand: 02.03.2025 11:35 Uhr Rostocker Oval: Erste Bauarbeiten haben begonnen

Am sogenannten "Rostocker Oval" rund um den östlichen Teil des Stadthafens haben erste Bauarbeiten begonnen. An der Kaikante läuft die Sanierung. Später sollen am Hafen terrassenförmige Aufenthaltsbereiche mit viel Grün entstehen, sagt Projektleiter Strauß. Seit einigen Wochen sind außerdem Taucher dabei, den Hafen nach Munitionsresten aus dem zweiten Weltkrieg abzusuchen. Die Stadt investiert rund 22 Millionen Euro, um die Hafenanlagen auf einer Länge von 450 Metern instand zu setzen. Im Herbst 2026 sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein. Auch im Warnowquartier, dem Gebiet zwischen Zentrum und Toitenwinkel, passiert etwas. Dort wurden vor kurzem Bäume gerodet. Derzeit wird der alte Bauhof auf dem Areal abgerissen, damit die Geländeoberfläche gestaltet werden kann. Im kommenden Jahr sollen die Tiefbauarbeiten starten. Im Warnowquartier sollen Wohnungen entstehen. Eine offene Theaterwerkstatt und ein Mehrgenerationenhaus stehen ebenfalls im Plan. Zum Großprojekt "Rostocker Oval'" gehören auch viel diskutierte Vorhaben wie die Warnowbrücke.

