Rostocker Heide: Bürger für Bäume

Am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr können Naturbegeisterte Bäume im Revier Torfbrücke pflanzen. Forstmitarbeiter und Forstmitarbeiterinnen geben Einführungen und begleiten die für die ganze Familie geeignete Aktion. Interessenten sollten einen Spaten und festes Schuhwerk mitbringen. Auf rund 1,2 Hektar Waldfläche können insgesamt 5.000 Bäume - Traubeneichen, Esskastanien, Roterlen, Ebereschen und Buchen - gepflanzt werden. Die Bäumchen werden durch das Stadtforstamt fachgerecht für die Pflanzung vorbereitet. Die Pflanzfläche im Revier Torfbrücke liegt direkt am Parkplatz Wiedortschneise. Alternativ kann per Fahrrad auch der Ostseeküstenradweg zur Anfahrt genutzt werden. Per Bahn ist die Fläche vom Haltepunkt Torfbrücke nach etwa einem Kilometer Fußweg erreichbar.

