Stand: 05.07.2024 14:39 Uhr Rostocker Hafen: Umschlag bleibt relativ stabil

15,52 Millionen Tonnen Fracht gingen 2024 bis jetzt über die Kaikanten im Rostocker Hafen. Das sind eine Million Tonnen weniger als im ersten Halbjahr 2023. Dennoch betont die Rostock Port GmbH, dass dies das zweitbeste Ergebnis in der 60-jährigen Geschichte des Hafens sei. Zum ersten Mal seit langer Zeit sind aber in allen Segmenten des Hafenumschlags die Umschlagszahlen zurückgegangen. Fachleute unterschieden Schütt-, Stück- und Flüssiggüter, rollende Ladung und Fährverkehr. Grund für den Rückgang sind nach Ansicht von Rostock Port die schwächelnde Wirtschaft in Europa und auch der Krieg in der Ukraine.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 05.07.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Häfen