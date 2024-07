Stand: 27.07.2024 12:10 Uhr Rostock: Großveranstaltungen sorgen für volle Straßen

Gleich zwei Großveranstaltungen in Rostock könnten zu Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Gartenstadt und in Richtung Warnemünde führen. Im Ostseestadion trifft der FC Hansa Rostock im letzten Testspiel vor Saisonbeginn auf Lazio Rom aus der italienischen Serie A. Damit feiert Hansa auch den 70. Geburtstag des Ostseestadion. Bisher werden rund 20.000 Fans erwartet. In und um das Stadion gibt es Sperrungen. Die Rostocker Straßenbahn AG setzt vor und nach dem Spiel mehr Busse ein. Richtung Warnemünde könnte es zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr vor allem auf der Stadtautobahn, der B103, Staus geben. Hintergrund ist das Konzert des Frankfurter Rappers Finch im IGA-Park. Die Polizei empfiehlt Konzertbesuchern den Parkplatz am IGA-PArk zu nutzen, da die Parkflächen direkt am Konzertgelände begrenzt sind. Busse und Bahnen sind im Ticketpreis inbegriffen. Busshuttle verkehren zwischen den Straßenbahnen in Lütten Klein Richtung Konzertgelände. S-Bahnen fahren nach dem Konzert öfter.

