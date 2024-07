Hansa Rostock verliert Jubiläumsspiel gegen Lazio Rom Stand: 27.07.2024 16:55 Uhr Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat seinen letzten Test vor dem Saisonstart verloren. Gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom unterlagen die Mecklenburger am Sonnabend im Highlight-Spiel zum 70. Geburtstag des Ostseestadions mit 0:3 (0:1).

Der Zweitliga-Absteiger geht damit nur mit einer mäßigen Bilanz aus den Testspielen in das erste Drittligaspiel am kommenden Sonnabend zu Hause gegen den VfB Stuttgart II (16.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Nach Erfolgen bei den klassentieferen Clubs SV Waren 09 (4:0) und FC Anker Wismar (6:0) gab es ein 1:3 gegen den dänischen Erstligisten Randers FC, ein 1:1 gegen Regionalligist VSG Altglienicke, ein 1:2 gegen Eintracht Braunschweig - und nun gegen Lazio eine weitere Niederlage, die aber auch gegen einen solchen Gegner nicht überraschend kam.

Hansa mit ansprechendem Beginn gegen Lazio

In ihr großes Spiel anlässlich des Jubiläums des Ostseestadions waren die Mecklenburger couragiert gestartet. Und mit ein bisschen mehr Fortune hätte das Team des neuen Trainers Bernd Hollerbach gegen den Tabellensiebten der abgelaufenen Saison in der italienischen Serie A auch in Führung gehen können.

Chancen dazu hatte der FC Hansa: Kapitän Damian Roßbach etwa verpasste den Ball nach einem Freistoß im Strafraum nur knapp (14.). Und nur fünf Minuten später hatten viele Anhänger des FCH den Torschrei auf den Lippen. Nach einer weiten Hereingabe von der rechten Außenbahn zog Kevin Schumacher volley ab und verfehlte das Ziel nur knapp.

Rostock kassiert kurz vor der Pause das 0:1

Mit zunehmender Spielzeit aber wurden auch "I Biancocelesti" ("Die Weiß-Himmelblauen") aus der italienischen Hauptstadt vor dem gegnerischen Tor gefährlicher. Kurz vor der Pause hatte das unschöne Folgen für die Norddeutschen: Nach einer Flanke von rechts und einem Abpraller war Lazio-Stürmer Mattia Zaccagni zur Stelle und traf zur Führung für die Gäste (45.).

Lazio legt durch Castellanos Giménez schnell nach - Tchaouna macht alles klar

Kurz nach Wiederbeginn folgte der nächste Rückschlag für das Hollerbach-Team. Die Rostocker gewährten dem argentinischen Angreifer Valentín Mariano José Castellanos Giménez zu viel Platz im Strafraum - und der nutzte das zum 2:0 für Lazio aus.

Der eingewechselte Loum Tchaouna machte mit dem 3:0 alles klar für die Römer (71.). Hansa mühte sich, doch zu einem Ehrentreffer reichte es nicht mehr. Die beste Chance dazu hatte Louis Köster, der in der 85. Minute aber den Ball nicht im Tor der Gäste unterbringen konnte.

