Rostock: Arbeiten an Fußgängerbrücke kommen voran

Die Erneuerung der Fußgängerbrücke am S-Bahn-Haltepunkt Rostock Parkstraße kommt voran. Wie die Deutsche Bahn auf NDR-Anfrage mitteilt, soll die erste Etappe bis Ende März abgeschlossen sein. Derzeit wird die Treppe auf der Ostseite saniert. Das umfasst Stahlbau- und Korrosionsschutzarbeiten, den Austausch beschädigter Treppenstufen, die Erneuerung der Geländer und des Belags sowie die Sanierung der Fundamente. Weitere Bauarbeiten an der Rampe und an der Brücke folgen. Hierzu laufen derzeit die genauen Abstimmungen. Eine komplette Sperrung der Brücke zwischen dem Hansaviertel und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wird jedoch vermieden. Ein Fertigstellungstermin steht noch nicht fest.

