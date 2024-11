Stand: 13.11.2024 14:45 Uhr Rostock: Fußgängerbrücke im Hansaviertel wird erneuert

In Rostock wird derzeit die Fußgängerbrücke über den Bahnschienen zwischen Hansaviertel und Kröpeliner-Tor-Vorstadt saniert. Erneuert werden sowohl beschädigte Treppenstufen als auch der Belag der Gehwege. Außerdem sind an der Treppenanlage Arbeiten zum Stahlbau- und Korrosionsschutz geplant. Darüber hinaus sollen auch die Geländer sowie die Fundamente grunderneuert werden. Wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird, steht laut eines Sprechers der Deutschen Bahn bisher noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass die Fußgängerüberführung zu keinem Zeitpunkt vollgesperrt werden soll. So sollen die Gehwege beispielsweise stets nur halbseitig erneuert werden.

