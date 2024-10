Stand: 15.10.2024 15:27 Uhr Rostock: 111 Jahre alter Kanal am Werftdreieck wird saniert

Die Sanierung des 111 Jahre alten Kanals unter dem Rostocker Werftdreieck geht in die zentrale Phase. Aktuell werden auf einer Länge von 600 Metern neue Rohrelemente in den alten Kanal geschoben. Gegen Ende des Jahres soll der Kanal wieder in Betrieb genommen werden, teilte der Wasserversorger Nordwasser mit. Mitte 2025 soll die gesamte Baustelle verschwunden sein. Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 14 Millionen Euro geschätzt.

Unterirdische Überraschungen sorgen für Verzögerung

Die Sanierung selbst verzögerte sich, weil unter anderem das Grundwasser zu hoch stand und aufwendig abgepumpt werden musste. Außerdem haben die Arbeiten Altlasten der ehemaligen Neptun-Werft zutage gefördert. Etwa Rohre aus Asbestzement, die nicht verzeichnet waren und entsorgt werden mussten. Da der alte Kanal in einem schlechteren Zustand ist, als von Nordwasser angenommen, musste außerdem die Wandstärke der neuen Rohre angepasst werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Straßenbau