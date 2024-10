Stand: 28.10.2024 05:14 Uhr Polizei in Bützow stoppt alkoholisierten Autofahrer

In Bützow (Landkreis Rostock) wollten Polizeibeamte am Sonntagabend einen Pkw kontrollieren, dessen Fahrer auffällig und mit unangepasster Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs war. Der Fahrer des Mercedes ignorierte zunächst die Anhaltesignale und gab Gas. Laut Polizei konnten die Beamten nach kurzer Verfolgung den Wagen in der Bahnhofstraße stellen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer 2,53 Promille Atemalkohol hatte und außerdem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber hinaus hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und gestohlene Kennzeichnen an seinem nicht zugelassenen Fahrzeug. Nach der Blutprobenentnahme kündigte der Mann noch weitere Straftaten an. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Rechtsverstöße erwarten den 35-Jährigen nunmehr diverse Ermittlungsverfahren.

