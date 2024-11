Stand: 27.11.2024 14:28 Uhr Ohne Gentechnik: Initiative auf Gut Dalwitz zieht Bilanz

Die Landwirtschaft in Deutschland ist gentechnikfrei. Das ist auch einer Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern zu verdanken. Vor genau 20 Jahren wurde hier die erste gentechnikfreie Region Deutschlands gegründet. Die Initiatoren auf Gut Dalwitz (Landkreis Rostock) sind nun erneut zusammengekommen, um Bilanz zu ziehen. Ziel seinerzeit war es, den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen im Freiland konsequent zu unterbinden. An der Universität Rostock und an weiteren Einrichtungen wurde intensiv an Züchtungen gearbeitet: beispielsweise Pflanzenkrankheiten durch Genmanipulationen zu verhindern oder Impfstoffe zu entwickeln. Viele sahen jedoch die Gefahr, dass durch den Anbau das natürlich Umfeld nachhaltig verändert und die Gesundheit für Mensch und Tier gefährdet wird. Fünf Bio-Agrarbetriebe und elf konventionell wirtschaftende Landwirte gründeten daraufhin die gentechnikfreie Region "Warbel-Recknitz". Zwölf weitere folgten. Der bäuerliche Widerstand gegen Gentechnik besteht heute bundesweit. Im Juli 2023 hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag unterbreitet, der den Anbau und die Vermarktung nahezu aller Produkte auch auf Basis neuer Gentechnikverfahren unterbinden soll. Aktuell wird in den EU-Gremien dazu beraten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock