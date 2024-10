Stand: 01.10.2024 11:45 Uhr Neuer Chef übernimmt an der Universitätsmedizin Rostock

Die Universitätsmedizin Rostock hat einen neuen Chef: Prof. Dr. Bernd Krause ist der neue Dekan und Wissenschaftlicher Vorstand. Der 59-Jährige war seit 2011 Direktor der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin und seit 2014 Prodekan für Haushalt, Planung und Struktur sowie stellvertretender Dekan. Er löst nun Prof. Dr. Emil Reisinger ab, der die vergangenen 18 Jahren Dekan war. "Prof. Krause hat bereits bewiesen, dass er durch seine bisherige Tätigkeit als Prodekan und bei der Erneuerung der Forschungsstrategie mit Weitblick und hohem Engagement Forschung und Lehre an der Universitätsmedizin Rostock vorantreiben will", sagt Dr. Christiane Stehle, Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Vorständin der Universitätsmedizin Rostock. Prof. Dr. Reisinger bleibt nach Angaben der Universität weiterhin an der Universitätsmedizin und werde sich in den nächsten Jahren verstärkt der Forschung im Bereich Infektions- und Tropenmedizin sowie Implantattechnologie widmen.

