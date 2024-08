Stand: 19.08.2024 15:07 Uhr Neue Buslinie in Rostock

In Rostock gibt es eine neue Busverbindung. Seit Montag wird die Linie 29 angeboten. Sie schließt das neue Wohngebiet Kiefernweg an das Netz des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs an. Der Bus der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) fährt von der Haltestelle Campus Südstadt über den Neuen Friedhof und Stadtweide in das gerade entstehende Wohngebiet. Dort werden die Haltestellen Eikholt und Wüsteney angeboten. Die neue Linie wird Montag bis Sonnabend tagsüber alle 30 Minuten bedient, am Sonntag und in den Abendstunden als sogenanntes Abruf-Linien-Taxi. Nach Fertigstellung des Wohngebietes Kiefernweg können etwa 600 Bewohner das Angebot nutzen.

