Nach fünf Jahren: Neues Schulgebäude in Güstrow

In Güstrow (Landkreis Rostock) feiert heute die Thomas-Münster-Schule ihren Neubau sowie die Sanierung des alten Schulgebäudes. Nach fünf Jahren Bauzeit können die Kinder hier wieder ohne Baustelle zur Schule gehen. Zum einen ist das aus den 1980er Jahren stammende Hauptgebäude saniert und an moderne Standards angepasst. Außerdem gab es seit den 1990er Jahren ein weiteres Schulgebäude in Containerbauweise, das eigentlich nur eine Übergangslösung sein sollte. Dieser Containerbau wurde nun durch einen modernen Neubau ersetzt.

