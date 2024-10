Stand: 07.10.2024 05:48 Uhr Rostock: Brennende Autos und Mülltonnen in der Nacht

Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht zu mehreren Bränden in Rostocks Innenstadt ausrücken. Zunächst brannten in der Nähe des Stadthafens kurz nach ein Uhr zwei Autos, die Flammen beschädigten auch ein drittes, daneben stehendes Fahrzeug. Für die Löscharbeiten war die Straße am Strande für etwa zwei Stunden gesperrt. Laut Polizei gingen dann zwischen Grubenstraße, Fauler Straße und Kleiner Mönchstraße nacheinander mehrere Mülltonnen in Flammen auf. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Kriminalpolizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus und ermittelt. Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren mehrere Funkstreifenwagen und 20 Kameraden der Feuerwehr.

